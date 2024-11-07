Суд лишил Гарика Сукачева водительских прав на 1,5 года

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Мещанский районный суд лишил рок-музыканта и поэта Гарика Сукачева (настоящее имя – Игорь Сукачев. – Прим. ред.) прав на 1,5 года за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Кроме того, исполнителю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Позже Сукачев подал апелляцию на обжалование приговора, однако судья оставил решение без изменения.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета ООО "Диафильм", владельцами которого являются актер Дмитрий Харатьян и Сукачев. Им принадлежит по 40% компании, остальными 20% владеет Анастасия Жидкова. В видах деятельности фирмы указано семь пунктов, включая производство и распространение кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

При этом у организации не было финансовой деятельности в 2023 году, а в 2022-м чистый убыток составил 470 тысяч рублей.

