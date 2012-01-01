Юрист Захидов: певцу Шарлоту грозит более пяти лет колонии

Самарский суд продлил арест певцу Шарлоту до 24 марта 2025 года. Молодого человека обвиняют в том числе в реабилитации нацизма. Какое наказание грозит музыканту по всем статьям – в материале Москвы 24.



Покаяние

Фото: телеграм-канал "Адвокат Алексей Лапузин"

26-летний певец Шарлот (настоящее имя – Эдуард Шарлот; внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) привлек внимание правоохранительных органов летом прошлого года после того, как опубликовал в социальных сетях видео с сожжением российского паспорта. Также он снял, как прибивает к дереву фотографию патриарха, крест и свой военный билет. Кроме того, находясь за границей, артист заявил, что не считает себя гражданином РФ, хочет попасть в Киев и давать там концерты. До этого он также опубликовал в Сети видео, где исполнял песню с оскорблениями в адрес российской власти.

Уже в ноябре Шарлот решил вернуться в Россию, где его и задержали по прилете, а позднее заключили под стражу и предъявили обвинения по четырем статьям УК РФ, связанным с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, возбуждением ненависти и уничтожением официального документа.

За прошедшие месяцы Шарлот неоднократно публично извинялся: например, в январе этого года певец попросил прощения за свои поступки перед россиянами, а также перед президентом РФ. Кроме того, в июле Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и православными верующими (видео с артистом опубликовал адвокат певца Алексей Лапузин).

18 октября 2024 года в Самарском областном суде певец частично признал свою вину в совершении преступлений.



("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия". – Прим. ред.) вину свою не признаю, никогда не признавал и не признаю ни за что.

Эдуард Шарлот певец По статье 354.1, по статье 148, по статье 325 частично признаю вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации... По статье 282вину свою не признаю, никогда не признавал и не признаю ни за что.

Во время суда певец также заявил, что Церковь якобы его простила за оскорбление верующих. По его словам, он получил положительный ответ на свое видеообращение и попросил учесть это при рассмотрении его дела.

Будущее Шарлота

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

По совокупности всех статей певцу Шарлоту может грозить больше пяти лет лишения свободы, заявил Москве 24 юрист Алишер Захидов.

По словам специалиста, за уничтожение официального документа предусмотрено наказание в виде штрафа, условного срока, исправительных работ, а также лишения свободы на один год. За возбуждение ненависти Шарлоту могут дать еще до трех лет лишения свободы, а статья за реабилитацию нацизма предполагает до пяти лет колонии. В свою очередь, за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий можно получить еще год тюрьмы.

При этом эксперт подчеркнул, что в реальности артист может получить гораздо меньший срок: по словам Захидова, суд может учесть смягчающие обстоятельства.



Алишер Захидов юрист Если он признает вину хотя бы частично, конечно, может быть уменьшение срока по совокупности наказаний. Учитывается также, что это совершенное впервые деяние, раскаяние, извинения.

Таким образом, Шарлоту могут назначить порядка трех-четырех лет лишения свободы, считает эксперт.

Помимо этого, за реабилитацию нацизма артисту могут выписать крупный штраф, добавил Захидов. Его размер составляет от двух до пяти миллионов рублей. Однако юрист подчеркнул, что теоретически суд может учесть доход артиста и не выносить такое наказание.