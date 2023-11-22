"Был ошибочно помешан": что известно о задержании певца Шарлота

Певца Шарлота, прилетевшего в Россию ночью 22 ноября, задержали в питерском аэропорту Пулково. На артиста составили три административных протокола, в том числе по статье об умышленной порче удостоверяющего личность документа. Летом он опубликовал в своих соцсетях ролик, на котором сжигает российский паспорт. Рассказываем подробности.



"Я больше так не буду"

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге ночью 22 ноября сотрудники полиции задержали в аэропорту Пулково певца Эдуарда Шарлота. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее артист в своих соцсетях сообщил, что возвращается в Россию, сопроводив публикацию билетами с вылетом из Еревана. Целью визита он назвал "сражение за русскоязычную культуру" и издание нового альбома.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отношении певца составлены три административных протокола. В частности, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, мелкое хулиганство и умышленную порчу удостоверяющего личность документа.





Летом этого года Шарлот выложил в своих соцсетях ролик, на котором сжег российский паспорт, а после зачитал обращение к Украине. Артист заявил, что не считает себя гражданином РФ, хочет попасть в Киев и давать там концерты. Это не первое скандальное выступление певца. Ранее он опубликовал в Сети видео, где исполнил песню с оскорблениями в адрес российской власти.

После задержания артист принес извинения за свои действия. На вопрос, по какой причине певец оказался в такой ситуации, он ответил: "Осечка в понимании происходящего".





Эдуард Шарлот певец Я сжег паспорт Российской Федерации, потому что был ошибочно помешан на ложной информации, простите, я больше так не буду.

Отец певца Валерий Шарлот заявил телеграм-каналу SHOT, что не виделся с сыном больше года. По словам мужчины, за это время они не общались, так как артист проживал за границей.

"Я не хочу его защищать, но не собираюсь его считать каким-то изгоем. Мое отношение к этому – с большими вопросительными знаками. Я не нервничаю, я жду развития ситуации. Если она будет как-то негативно складываться, то мы будем думать, сможем ли мы ему чем-то помочь", – сказал Валерий Шарлот.

Ранее отец артиста прокомментировал ролик, где тот сжигает российский паспорт. Мужчина заявил, что не одобряет действия сына и не понимает, откуда такое поведение могло взяться. Валерий Шарлот пояснил, что своих детей воспитывал в духе патриотизма.



"Шарлоту нужно пройти армию"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sharl.ot

В общественном движении "Зов народа" назвали три условия, после выполнения которых можно будет подумать о реабилитации Шарлота. Во-первых, он должен принести публичные извинения россиянам за акцию с паспортом и за оскорбления своей родины.

Во-вторых, отслужить в армии, несмотря на наличие военного билета, который, по данным СМИ, артист якобы мог купить. В-третьих, погасить штрафы по составленным на него административным протоколам, убеждены общественники.





Сергей Зайцев представитель движения "Зов народа" Шарлоту нужно обязательно пройти армию, чтобы ему там мозги вправили в нужное место и вылетела дурь. Там-то его и научат Родину любить, понимать значение СВО и "биться" за русскую культуру. Только тогда можно будет уже говорить о продолжении какой-то его культурной деятельности в России.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что певца нужно признать иностранным агентом. "Происходит TikTok-эпидемия, когда вот такие получают известность, называя свои действия творчеством, хотя от пения это очень далеко. И нам как обществу с этим надо работать", – пояснил депутат.

Кроме того, по словам парламентария, он бы также запретил Шарлоту въезд на территорию РФ "лет на 40".

