В ГД предложили запретить певцу Шарлоту въезд в РФ "лет на 40" за акцию с паспортом

Музыкант Эдуард Шарлот показал в соцсетях, как сжигает российский паспорт. Это не первое выступление исполнителя против РФ. На фоне поведения певца общественники попросили признать его иноагентом, а также запретить ему въезд на родину. Рассказываем подробности.



Не гражданин

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sharl.ot

Певец Эдуард Шарлот в соцсетях опубликовал видео, на котором сначала сжигает российский паспорт. Затем он зачитывает обращение в адрес Украины, в котором заявляет, что больше не считает себя гражданином РФ. Также он сообщил, что хочет попасть в Киев, чтобы давать там концерты, и попросил помочь с переездом. Свою публикацию музыкант сопроводил подписью: "Я решил. Надеюсь получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу".

После такой акции общественное движение "Зов народа" обратилось в Минюст с просьбой признать Шарлота иноагентом.





из обращения общественного движения "Зов народа" Данные действия, направленные на выступление против власти, СВО (сожжение паспорта), являются дискредитирующими и антироссийскими. В связи с этим просим признать Эдуарда Шарлота иностранным агентом и ограничить въезд на территорию РФ.

Ранее активисты уже обращались в правоохранительные органы с просьбой проверить музыканта. Тогда он записал на видео, как разрывает портрет Владимира Путина, и поет песню с оскорблениями российской власти. По данному факту полиция организовала проверку, сообщает Life.ru.

Отец певца Валерий Шарлот также прокомментировал акцию сына со сжиганием российского паспорта. Он напомнил, что музыкант находится за пределами РФ.

"Он здесь не живет уже полтора года, за это время мы виделись, наверное, один раз. Я абсолютно не знаю, чем он занимается, о чем он думает. Я это (видеоролики. – Прим. ред.) видел. Но абсолютно не одобряю и не понимаю, откуда это у нас могло взяться. В моей голове это не укладывается, честно скажу", – признался мужчина.

Отец добавил, что всегда прививал патриотизм своим детям и не знает, откуда у Эдуарда могло появиться желание сжечь паспорт. Мужчина предположил, что всему виной его окружение.



"Убогое действие"

Фото: vk.com/Эдуард Шарлот

Эдуарду Шарлоту нужно запретить въезд в Россию лет на 40 и признать его иноагентом, заявил Москве 24 член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

"Происходит TikTok-эпидемия, когда вот такие получают известность, называя свои действия творчеством, хотя от пения это очень далеко. И нам как обществу с этим надо работать", – считает Хамзаев.





Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Его поступок – это убогое действие слабого, бесхарактерного человека. И самое трагическое в этой ситуации, что сын разочаровывает отца. Это сильнейшее предательство.

По словам парламентария, помимо общественного порицания, музыкант должен получить наказание по законам РФ. "Я бы запретил еще въезд в страну лет на 40", – добавил депутат.

Однако законодательно это сделать невозможно, уточнил Хамзаев. Подпадают ли действия молодого человека под статус иноагента – это следует решать Минюсту, заключил депутат.

