Суд оштрафовал музыканта Гребенщикова за дискредитацию ВС РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тверской суд Москвы выписал российскому музыканту Борису Гребенщикову штраф в размере 50 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"), и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", – сообщили в суде.

Сумма штрафа оказалась максимально возможной по данной статье.

Ранее депутат Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет (СК) России с просьбой проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму. В одном из интервью, по словам политика, музыкант раскритиковал действия российской армии на Украине и заявил, что перевел на помощь ВСУ денежные средства.

