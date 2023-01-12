В Госдуме просят проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев направит в СК РФ запрос для проверки высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ. Об этом политик сообщил РИА Новости.

Он отметил, что в одном из интервью композитор раскритиковал действия России на украинской территории. Также Гребенщиков говорил о переводе средств в помощь Украине.

Хамзаев уверен, что такие действия не должны оставаться без внимания.

По мнению политика, речь идет не об "отдельных заявлениях чумных актеров", а об идеологической войне, призванной сформировать пораженческое общественное мнение.

Высказывания музыканта проверят по статье 280.3. УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации"), а также по статьям 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и 205.1. УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

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