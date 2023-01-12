В Думе предложили создать список артистов, чья работа не может оплачиваться государством

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Депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина предложила создать стоп-лист артистов, которые не могут появляться на культурных площадках и принимать участие в проектах, финансируемых государством. О своей инициативе парламентарий рассказала РИА Новости.

Она отметила, что такая мера будет справедливой. По ее словам, граждане должны в лицо знать тех, кто "предал страну". Также Стенякина отметила, что подобное нововведение не является цензурой, а лишь представляет собой ответную реакцию на поведение ряда российских деятелей.

С подобным заявлением уже выступала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она предложила перестать отбирать у выступающих против РФ артистов звания и госнаграды и вместо этого отрезать их от государственного финансирования.



Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на ситуацию с украинским лозунгом, который на своем концерте произнес артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом). Драпеко считает, что на федеральном уровне необходимо создать закон, который будет лишать артистов указом президента их званий.

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