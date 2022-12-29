Осужденного блогера Владислава Синицу повторно заподозрили в экстремизме

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Правоохранительные органы подозревают в экстремизме блогера Владислава Синицу, который ранее был приговорен к пяти годам колонии по той же статье. Мужчина свою вину не признает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Ивана Тамарова.

Синицу подозревают в публикации постов с критикой в отношении военнослужащих, президента и правительства РФ.

"Моего подзащитного, отбывающего наказание в ИК-1 Костромской области, подозревают в том, что он, находясь в санчасти, зарегистрировал в Twitter аккаунт, в котором в течение нескольких дней негативно характеризовал военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также призывал к насильственным действиям в отношении российского президента и Российской Федерации в целом", − сказал адвокат блогера.

По его словам, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ ("Призывы к экстремистской деятельности"). За совершение данного преступления максимальным наказанием является срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность приговора блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Пост, за который приговорили блогера, был опубликован 31 июля 2019 года на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов.

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