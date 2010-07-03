Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице за скандальный твит

Мосгорсуд подтвердил законность приговора блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".
Таким образом, приговор Пресненского суда Москвы от 3 сентября 2019 года остался без изменений.
3 сентября Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу, призывавшего к насилию в адрес детей силовиков, к пяти годам общего режима. Его признали виновным в экстремизме.
Гособвинитель просил суд назначить Синице наказание в виде шести лет колонии общего режима. Ему инкриминируется разжигание ненависти с угрозой насилия. Подсудимый свою вину отрицал.
Владислав Синица − житель Подмосковья 1989 года рождения. Пост, за который приговорили блогера, был опубликован 31 июля на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. Следственный комитет 3 августа возбудил уголовное дело. Спустя два дня Пресненский суд поместил Синицу в СИЗО.
По данным следствия, Синица под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.
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