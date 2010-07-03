СК просит арестовать блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

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Следственный комитет обратился в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте блогера Владислава Синицы 1989 года рождения, который предлагал расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет "Интерфакс".

Заседание начнется в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Синице предъявили обвинение в экстремизме.

О задержании блогера стало известно 4 августа. Как уточнили в СК, Синица скрывался под сетевым псевдонимом Макс Стеклов. По версии следствия, 31 июля блогер опубликовал в одной из социальных сетей пост с призывом к противоправным насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В ходе обыска у мужчины изъяли персональный компьютер и мобильные телефоны.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

Ранее несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.