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21:42

На несанкционированной акции в Москве задержали 1074 человека

происшествия

21:42

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полицейские задержали 1074 участника несогласованного митинга в центре столицы, сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Уточняется, что они задержаны за различные правонарушения. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в несогласованном мероприятии в центре столицы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции.

Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы.

Правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по Тверской улице. Полиция предупредила участников митинга о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями. Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, задерживали и доставляли в автозаки.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности акции 27 июля. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

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происшествия

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