Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 10:53

Мэр Москвы

Собянин подвел итоги работы московского кинокластера в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги работы московского кинокластера в 2025 году.

По его словам, в прошлом году кинопарк "Москино" стал больше почти в 2 раза: его площадь увеличилась со 180 до 356 гектаров. Среди них локации:

  • "Современная Москва";
  • "Провинциальные города Европы";
  • "Рейхстаг";
  • "Москва времен конструктивизма";
  • "Города Ближнего Востока и Средней Азии";
  • "Русский средневековый город".

Кроме того, работу начали два больших съемочных павильона с гримерными, раздевалками и другими помещениями для съемочных групп. В минувшем году в кинопарке сняли 100 проектов, в том числе картины "Лиля", "Князь Андрей", "Государь", "В списках не значился" и другие.

Кинопарк, отметил Собянин, также стал популярной точкой притяжения: его посетили жители 76 российских регионов, а также иностранные туристы. За 2025-й на площадке побывали свыше 500 тысяч человек.

В середине декабря в "Москино" открылся "Конный комплекс" на территории около 23 тысяч "квадратов". Он состоит из 8 строений. Кроме того, на его территории расположен "Исторический манеж" площадью более 7 тысяч "квадратов" – копия московского манежа у Александровского сада. На площадке можно проводить конные представления, форумы и шоу, а также снимать фильмы с участием лошадей.

Киностудия Горького

С 2023 года в столице проводится модернизация Киностудии Горького, напомнил градоначальник. В настоящее время на улице Сергея Эйзенштейна ведутся работы третьего этапа, а в Валдайском проезде стройка уже завершилась. В результате модернизации общая площадь студии увеличится до 100 тысяч "квадратов".

В рамках первых двух этапов работ на исторической площадке, расположенной на улице Сергея Эйзенштейна, построили производственно-павильонный комплекс со съемочным павильоном, двумя цифровыми студиями и помещениями для резидентов-кинопроизводителей, центр костюма и реквизита и сервисный центр.

Более того, провели реконструкцию аварийного и почти утраченного кинозала – теперь это многофункциональный кинозал "Горький холл". Зрительный зал на 300 мест площадью 670 "квадратов" может трансформироваться под различные задачи. В нем есть все необходимое для многокамерных съемок и трансляций мероприятий.

В рамках третьего этапа работ, отметил Собянин, проведут капремонт 5 съемочных павильонов и других вспомогательных помещений, а также ремонт фасадов, в том числе главное здание киностудии.

В Валдайском проезде после окончания строительства ввели в эксплуатацию новый студийно-производственный комплекс. В нем оборудуют 10 съемочных павильонов, просмотровые залы, аппаратные, гримерки и другое. Возможности комплекса позволят выпускать контент в режиме реального времени и создавать проекты мирового уровня.

При этом строительные работы не остановили кинопроизводство. Например, в ноябре на экраны вышел семейный фильм "Письмо Деду Морозу" – первый масштабный проект Киностудии Горького в рамках московского кинокластера. В данный момент на разных этапах разработки и производства более 20 проектов.

Кинозавод "Москино"

Кинозавод "Москино", расположенный по адресу Рязанский проспект, дом 8А, – ключевая площадка высокотехнологичного кинопроизводства в стране. К настоящему моменту там работают 7 съемочных павильонов, 2 из которых были открыты в 2025 году. Среди них – новый павильонный комплекс, в котором уже прошли съемки сериалов "Склиф" и "Тайный город".

В марте 2025-го съемки начались в павильонах студии виртуального продакшена XOVP, в одном из которых застроена крупнейшая в РФ стационарная конфигурация LED-экранов. Также имеется поворотный круг для быстрой смены кадра, потолочный экран и современная система освещения.

В новом комплексе, созданном специально для съемок сцен с транспортом, есть П-образная конфигурация экранов и динамические платформы MES, имитирующие неровности дорог и создающие иллюзию движения.

В 2026 году на кинозаводе сделают новые павильоны с возможностью застройки декораций и готовые декорации. Помимо этого, начнут работать Центр технологий и инноваций, студии графики и постпродакшена, мастерские декораций и водный павильон с возможностью подводной съемки.

Кинотеатры "Москино"

В прошедшем году к "Москино" присоединились кинотеатры "Марс", "Нева", "Рассвет" и "Эльбрус". В результате городская сеть уже насчитывает около 20 кинотеатров, которые отвечают международным стандартам и оснащены современным оборудованием.

В 2025 году в сети "Москино" показали свыше 290 новинок кинопрокта, из них 69 премьер отечественного производства. Их посмотрели более 350 тысяч зрителей. Выручка сети увеличилась на 39%, а количество посетителей кино – на 22%.

Киноплатформа "Москино"

Как указал Собянин, основным цифровым инструментом московского кинокластера является киноплатформа "Москино". За последний год ее аудитория выросла на 145%: сервис посетили около 3,1 миллиона пользователей.

Мероприятия московского кинокластера

Ключевым событием прошедшего года стала Московская индустрия кино. За 5 дней прошло 200 мероприятий, которые посетили свыше 700 тысяч человек. Во время кинонедели также впервые запустили столичной кинотрак – мобильный кинотеатр с экраном в кузове. Он показывал фильмы на более чем 10 городских площадках.

В августе 10-я ежегодная общегородская акция "Ночь кино" охватила порядка 100 площадок, к ней присоединились около 18 тысяч человек. Зрители смогли бесплатно увидеть выдающиеся образцы российского и иностранного кино.

Кроме того, в 2025-м московский кинокластер расширил международное сотрудничество и представил свои возможности на крупнейших мировых площадках. Он также стал первой отечественной компанией, представившей Россию на кинорынке Ближнего Востока и Северной Африки.

В рамках Московской международной недели кино кинокластер заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя международными кинокомиссиями: Egypt Film Commission, MexicoCity Film Commission, RioFilme и TESİYAP. Ожидаются обмен опытом между киноэкосистемами, обсуждение лучших практик и совместная разработка проектов. Более того, стороны обязуются стимулировать международный обмен съемочными группами.

По итогам международного форума "Культура. Медиа. Цифра" "Москино" и индийское креативное агентство io Creative Labs подписали соглашение о партнерстве и укреплении культурных связей между Москвой и Индией.

В 2026 году московский кинокластер продолжит развитие инфраструктурных площадок. Планируется завершить основной этап развития кинозавода "Москино", продолжить возрождение собственного кинопроизводства Киностудии Горького и создать десятки проектов в кинопарке "Москино", заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в кинопарке появится новое пространство для туристов с гостиницей. Его площадь превысит 74 тысячи "квадратов". Для гостей построят ресторан, игровые площадки, установят качели и лежаки. Новое пространство сделают около фестивальной площадки.

Каток площадью 3 тыс "квадратов" открылся на "Соборной площади" кинопарка "Москино"

Читайте также


мэр Москвыкультурагород

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика