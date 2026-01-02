Собянин подвел итоги работы московского кинокластера в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги работы московского кинокластера в 2025 году.

По его словам, в прошлом году кинопарк "Москино" стал больше почти в 2 раза: его площадь увеличилась со 180 до 356 гектаров. Среди них локации:

"Современная Москва";

"Провинциальные города Европы";

"Рейхстаг";

"Москва времен конструктивизма";

"Города Ближнего Востока и Средней Азии";

"Русский средневековый город".

Кроме того, работу начали два больших съемочных павильона с гримерными, раздевалками и другими помещениями для съемочных групп. В минувшем году в кинопарке сняли 100 проектов, в том числе картины "Лиля", "Князь Андрей", "Государь", "В списках не значился" и другие.

Кинопарк, отметил Собянин, также стал популярной точкой притяжения: его посетили жители 76 российских регионов, а также иностранные туристы. За 2025-й на площадке побывали свыше 500 тысяч человек.

В середине декабря в "Москино" открылся "Конный комплекс" на территории около 23 тысяч "квадратов". Он состоит из 8 строений. Кроме того, на его территории расположен "Исторический манеж" площадью более 7 тысяч "квадратов" – копия московского манежа у Александровского сада. На площадке можно проводить конные представления, форумы и шоу, а также снимать фильмы с участием лошадей.

Киностудия Горького

С 2023 года в столице проводится модернизация Киностудии Горького, напомнил градоначальник. В настоящее время на улице Сергея Эйзенштейна ведутся работы третьего этапа, а в Валдайском проезде стройка уже завершилась. В результате модернизации общая площадь студии увеличится до 100 тысяч "квадратов".

В рамках первых двух этапов работ на исторической площадке, расположенной на улице Сергея Эйзенштейна, построили производственно-павильонный комплекс со съемочным павильоном, двумя цифровыми студиями и помещениями для резидентов-кинопроизводителей, центр костюма и реквизита и сервисный центр.

Более того, провели реконструкцию аварийного и почти утраченного кинозала – теперь это многофункциональный кинозал "Горький холл". Зрительный зал на 300 мест площадью 670 "квадратов" может трансформироваться под различные задачи. В нем есть все необходимое для многокамерных съемок и трансляций мероприятий.

В рамках третьего этапа работ, отметил Собянин, проведут капремонт 5 съемочных павильонов и других вспомогательных помещений, а также ремонт фасадов, в том числе главное здание киностудии.

В Валдайском проезде после окончания строительства ввели в эксплуатацию новый студийно-производственный комплекс. В нем оборудуют 10 съемочных павильонов, просмотровые залы, аппаратные, гримерки и другое. Возможности комплекса позволят выпускать контент в режиме реального времени и создавать проекты мирового уровня.

При этом строительные работы не остановили кинопроизводство. Например, в ноябре на экраны вышел семейный фильм "Письмо Деду Морозу" – первый масштабный проект Киностудии Горького в рамках московского кинокластера. В данный момент на разных этапах разработки и производства более 20 проектов.

Кинозавод "Москино"

Кинозавод "Москино", расположенный по адресу Рязанский проспект, дом 8А, – ключевая площадка высокотехнологичного кинопроизводства в стране. К настоящему моменту там работают 7 съемочных павильонов, 2 из которых были открыты в 2025 году. Среди них – новый павильонный комплекс, в котором уже прошли съемки сериалов "Склиф" и "Тайный город".

В марте 2025-го съемки начались в павильонах студии виртуального продакшена XOVP, в одном из которых застроена крупнейшая в РФ стационарная конфигурация LED-экранов. Также имеется поворотный круг для быстрой смены кадра, потолочный экран и современная система освещения.

В новом комплексе, созданном специально для съемок сцен с транспортом, есть П-образная конфигурация экранов и динамические платформы MES, имитирующие неровности дорог и создающие иллюзию движения.

В 2026 году на кинозаводе сделают новые павильоны с возможностью застройки декораций и готовые декорации. Помимо этого, начнут работать Центр технологий и инноваций, студии графики и постпродакшена, мастерские декораций и водный павильон с возможностью подводной съемки.

Кинотеатры "Москино"

В прошедшем году к "Москино" присоединились кинотеатры "Марс", "Нева", "Рассвет" и "Эльбрус". В результате городская сеть уже насчитывает около 20 кинотеатров, которые отвечают международным стандартам и оснащены современным оборудованием.

В 2025 году в сети "Москино" показали свыше 290 новинок кинопрокта, из них 69 премьер отечественного производства. Их посмотрели более 350 тысяч зрителей. Выручка сети увеличилась на 39%, а количество посетителей кино – на 22%.

Киноплатформа "Москино"

Как указал Собянин, основным цифровым инструментом московского кинокластера является киноплатформа "Москино". За последний год ее аудитория выросла на 145%: сервис посетили около 3,1 миллиона пользователей.

Мероприятия московского кинокластера

Ключевым событием прошедшего года стала Московская индустрия кино. За 5 дней прошло 200 мероприятий, которые посетили свыше 700 тысяч человек. Во время кинонедели также впервые запустили столичной кинотрак – мобильный кинотеатр с экраном в кузове. Он показывал фильмы на более чем 10 городских площадках.

В августе 10-я ежегодная общегородская акция "Ночь кино" охватила порядка 100 площадок, к ней присоединились около 18 тысяч человек. Зрители смогли бесплатно увидеть выдающиеся образцы российского и иностранного кино.

Кроме того, в 2025-м московский кинокластер расширил международное сотрудничество и представил свои возможности на крупнейших мировых площадках. Он также стал первой отечественной компанией, представившей Россию на кинорынке Ближнего Востока и Северной Африки.

В рамках Московской международной недели кино кинокластер заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя международными кинокомиссиями: Egypt Film Commission, MexicoCity Film Commission, RioFilme и TESİYAP. Ожидаются обмен опытом между киноэкосистемами, обсуждение лучших практик и совместная разработка проектов. Более того, стороны обязуются стимулировать международный обмен съемочными группами.

По итогам международного форума "Культура. Медиа. Цифра" "Москино" и индийское креативное агентство io Creative Labs подписали соглашение о партнерстве и укреплении культурных связей между Москвой и Индией.

В 2026 году московский кинокластер продолжит развитие инфраструктурных площадок. Планируется завершить основной этап развития кинозавода "Москино", продолжить возрождение собственного кинопроизводства Киностудии Горького и создать десятки проектов в кинопарке "Москино", заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в кинопарке появится новое пространство для туристов с гостиницей. Его площадь превысит 74 тысячи "квадратов". Для гостей построят ресторан, игровые площадки, установят качели и лежаки. Новое пространство сделают около фестивальной площадки.