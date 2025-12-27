Форма поиска по сайту

27 декабря, 12:48

Культура

В московском кинокластере сняли 10 новогодних проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

За время работы московского кинокластера в нем сняли 10 новогодних проектов, в число которых вошли фильмы "Одна дома-3", "Елки 12", "Звезды в Сибири" и "Письмо Деду Морозу". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Съемки лент "Одна дома-3", "Баба Яга спасает Новый год", "Звезды в Сибири" и "Новогодний экспресс" проходили в кинопарке "Москино". Киностудия Горького представила проект "Письмо Деду Морозу", а на кинозаводе "Москино" сняли эпизоды фильмов "Снеговик", "Елки 12" и "Зима в Простоквашино".

Кроме того, в столице выпустили проекты "Старый новый бывший" и "Яга на нашу голову".

Московская кинокомиссия помогает согласовывать съемки в городе. При помощи нее продюсеры и съемочные команды могут наладить работу со столичными структурами, получить разрешения и организовать процесс без ущерба для Москвы. Комиссия согласует скаутинг и подбор локаций, перекрытие улиц, доступ к объектам инфраструктуры и сопровождает съемки. В своем распоряжении она имеет автопарк из 198 единиц разногабартиного транспорта.

Как отметили в кинокластере, комедия "Письмо Деду Морозу" стала первым крупным проектом Киностудии Горького в составе организации.

"Это кино подарит зрителям атмосферу новогоднего волшебства, заставит задуматься о ценности семьи, и о том, как важно в любом возрасте верить в чудо", – говорится в сообщении.

Вместе с тем съемки одной из сцен "Елки 12" проходили на Саввинской набережной. Они проводились летом, поэтому для создания новогодней атмосферы подступы к заведению были завалены искусственным снегом.

В фильме "Яга на нашу голову" зрители могут наблюдать столичные улицы, здания, сооружения и проникнуться атмосферой парков. Ленту снимали в Театре Российской Армии, где воссоздали интерьер театра Кощея, а также в здании Петровского путевого дворца.

Ранее стало известно, что сцены свадьбы главной героини сказочного фильма "Чудо-юдо" снимали на одной из площадок кинопарка "Москино". Для съемок задействовали локацию "Соборная площадь Москвы".

Кино расскажет историю Отрады, дочери волшебников Болотницы и Черногора. В день совершеннолетия девушка узнает, что лишена магической силы. Чтобы вернуть ее, героине необходимо за короткий срок найти возлюбленного в мире людей и выйти замуж.

Москвичей пригласили увидеть масштабные декорации фильма "Сказка о царе Салтане"

