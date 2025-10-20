В кинопарке "Москино" прошли съемки сцен сказочного фильма "Чудо-юдо"

Фото: телеграм-канал "Кинокомпания СТВ"

Сцены свадьбы главной героини сказочного фильма "Чудо-юдо" снимали на одной из площадок кинопарка "Москино", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для съемок задействовали площадку "Соборная площадь Москвы", где воссозданы фрагмент колокольни Ивана Великого, Грановитая палата, Архангельский собор и другие памятники русской архитектуры, расположенные на территории Московского Кремля.

Сюжет фильма расскажет историю Отрады, дочери волшебников Болотницы и Черногора. В день совершеннолетия девушка узнает, что лишена магической силы. Чтобы вернуть ее, героине необходимо за короткий срок найти возлюбленного в мире людей и выйти замуж. Вместе с девушкой на поиски отправляется ее таинственный друг – Чудо-юдо, способное превращаться в кого угодно.

Исполнительный продюсер фильма "Чудо-юдо" Наталья Смирнова, рассказала, что работа в кинопарке оставила положительное впечатление.

"Подобные проекты имеют огромное значение: они открывают новые возможности для кинематографистов", – сказала она.

Для создания картин в жанре фэнтези подойдут такие площадки кинопарка, как "Глухая деревня", "Аэропорт Юрово", "Витебский вокзал". На них и любой другой можно поменять декорации, а удобное расположение зданий позволяет выбирать нужный ракурс.

Фильм "Чудо-юдо" – это не адаптация известной сказки, а новая оригинальная история. Создатели картины ранее работали над такими проектами, как "Конек-горбунок", "По щучьему велению", "Огниво" и "Горыныч".

Продюсируют новый проект Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. Режиссером-постановщиком выступил Серик Бейсеу, а сценарий написал Александр Архипов.

Фильм снимают кинокомпания "СТВ", компании CGF и "Глобус фильм" при поддержке телеканала "Россия" и Фонда кино. Съемки проходят на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области. Премьера запланирована на осень 2026 года.

Роли в картине исполняют София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев, Артур Бесчастных и другие.

Кинопарк "Москино" является частью проекта Сергея Собянина "Москва – город кино" и объектом московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построили 34 натурные площадки, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры. За год своего существования кинопарк стал еще и туристической достопримечательностью столицы.

Московский кинокластер – это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта "Москва – город кино". В его структуру входят кинопарк "Москино", Киностудия Горького, кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

