Площадки московского кинокластера стали местом съемок осенних премьер

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Осенью на экраны выйдут несколько фильмов и сериалов, которые снимались на площадках кинокластера "Москино", передает портал мэра и правительства столицы.

Премьера сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" состоялась в начале сентября. Это ремейк одноименной ленты режиссера Владимира Меньшова, которая в 1981 году получила "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Сцены сериала снимались на площадке кинопарка "Москино" "Ковбойский городок", на московских улицах, в метро, Кремле и в других местах.

В сериале, созданном по мотивам оригинального сценария Валентина Черных, рассказывается о судьбе молодых подруг, которые приехали в столицу в поисках счастья. Время действия – наши дни и начало 2000-х годов, поэтому создатели воплотили на экране атмосферу 20-летней давности и учли многие детали тех лет. Роли исполнили Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова, Иван Янковский и другие. Режиссерами стали Жора Крыжовников и Ольга Долматовская.



27 ноября на экраны выйдет военная комедия от режиссера Александра Жигалкина "Есть только МиГ". Фильм расскажет историю летчиков времен Великой Отечественной войны (ВОВ), которые стали частью операции на ложном аэродроме, чтобы сбить с толку гитлеровцев. Съемки ряда сцен проходили на площадке "Уездный город" в столичном кинопарке. Кроме того, здесь же ранее снимали другие фильмы и сериалы о ВОВ – "Смерш. 1944" и "По зову сердца".

Кроме того, в прокат выйдет комедия "Письмо Деду Морозу". Фильм создан Киностудией Горького при поддержке Фонда кино, а самые эффектные кадры снимались на площадке "Натурный хромакей" на территории кинопарка "Москино".

В фильме зрители увидят, как детские желания и фантазии уже взрослого юриста станут реальностью, так как его сын отправил письма отца Деду Морозу. Главные роли в проекте режиссера Кирилла Кузина исполнили Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и другие.

Также в съемках принимали участие знаменитости Дима Билан, Анатолий Цой, Владимир Стержаков и другие. Одну из главных ролей сыграла аргентинская актриса и певица Наталия Орейро – по сюжету в детстве юрист хотел жениться на звезде сериала "Дикий ангел".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в городе снимается свыше 90% отечественных фильмов и сериалов. При этом кинопарк "Москино" уже стал площадкой для съемок 150 фильмов и сериалов. Здесь построены 34 площадки, 6 павильонов и 6 объектов инфраструктуры. Планируется, что к 2030 году их число вырастет до 70.

