Киноплатформа "Москино" помогла в съемках масштабных сцен нового фильма Учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Киноплатформа "Москино" помогла съемочной группе фильма "Шум времени" воплотить несколько масштабных сцен. Об этом рассказал генеральный продюсер и режиссер картины, народный артист России, основатель киностудии "РОК" Алексей Учитель.

Он поделился, что благодаря удобному онлайн-сервису все организационные вопросы решились оперативно.

"На фоне уникального по своим размерам натурного хромакея в кинопарке наша команда воссоздала палубу легендарного советского лайнера "Михаил Лермонтов", выполнявшего рейсы через Атлантику", – цитирует Учителя Агентство "Москва".

Режиссер отметил, что это решение сэкономило время и позволило создать невероятно реалистичную картинку. Учитель выразил благодарность правительству Москвы за современные инструменты для кинопроизводства.

Ранее сообщалось, что киноплатформе "Москино" исполнилось два года. По словам Сергея Собянина, этот проект не только позволяет облегчить процесс утверждения съемок через кинокомиссию, но и предоставляет возможность поближе познакомиться с данной индустрией.