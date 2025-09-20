Сергей Собянин: киноплатформе "Москино" исполнилось два года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Киноплатформе "Москино" исполнилось два года. Об этом рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, этот проект не только позволяет облегчить процесс утверждения съемок через кинокомиссию, но и предоставляет возможность поближе познакомиться с данной индустрией.

При этом Собянин указал, что за год функционал "Москино" увеличился. В частности, на платформе появился сервис предварительного просмотра съемочных локаций кинопарка.

Более того, был создан каталог компаний, которые предоставляют услуги по написанию сценариев, а также юридическую и бухгалтерскую помощь. Благодаря этому время на поиск контрагентов сокращается.



Кроме того, с помощью платформы можно направить обращение на финансовую поддержку кинопроектов. Таким образом компаниям предоставляется возможность возместить часть расходов на съемки международных фильмов в Москве. Например, первые две заявки были поданы после Московской международной недели кино.

Помимо этого, через платформу можно направить заявку на грант, который будет предоставлен за презентацию образа Москвы в кино. Также на сайте появилась страница кинотеатров сети "Москино", с помощью которой каждый может ознакомиться с репертуаром площадок, узнать их адрес, время работы и расписание сеансов.



Мэр подчеркнул, что платформа уже привлекла более 1,2 миллиона зрителей и кинематографистов.

В свою очередь, в кинопарке "Москино" с января этого года проводятся дни студенческих съемок. В них уже приняли участие 70 начинающих кинематографистов, которые сняли 10 творческих работ.

В рамках программы для студентов кинопарк предоставляет доступ к натурным площадкам, среди которых "Соборная площадь Москвы", "Палаты князя Андрея", "Москва 1940-х годов" и другие. Для этого нужно подать заявку, описать свою концепцию и выбрать пространство. После этого позвонит менеджер, который затем встретит на территории.

