Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва – крупнейший российский центр развития креативных индустрий. Кино, музыка и видеоигры успели заявить о себе как о важнейшем секторе столичной экономики, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Доля креативных индустрий в общем объеме валового регионального продукта в 2023 году достигла 10,1%, составив 3,3 триллиона рублей. За последние пять лет число организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) в этой сфере увеличилось на 11,7% и превысило 113 тысяч.

По словам мэра Москвы, также стабильно растет выручка компаний. В частности, в 2024 году сектор креативных индустрий заработал на 103,8% больше, чем в 2019 году, – 6,7 триллиона рублей.

Говоря о кино, градоначальник отметил, что в столице снимается более 80% российских фильмов и сериалов. В прошлом году на площадках Московского кинокластера сняли около 120 проектов, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Лидерами проката и киноплатформ 2023–2025 годов стали "В списках не значится", "Холоп-2", "Лед-3" и другие картины.

В настоящее время Московский кинокластер объединяет несколько площадок: Киностудию Горького, кинозавод полного цикла "Москино" и одноименный кинопарк в ТиНАО.

Помимо этого, в составе кластера работает киноплатформа "Москино" – сервис, в котором можно арендовать площадку для съемок на киностудии, узнать о грантах, взять напрокат костюмы и другое. За 2024 год платформой воспользовались 1,7 миллиона раз.

В рамках проекта "Лето в Москве" горожане могут познакомиться не только с фильмами, но и процессом их создания. Например, в кинопарке "Москино" для гостей проводят мастер-классы, постановочные съемки, творческие вечера и лекции от профессионалов киноиндустрии.

В ходе экскурсий по Киностудии Горького можно увидеть подлинные кинокамеры прошлого столетия, свыше 100 редких фильмов, уникальные наряды и реквизит.

В свою очередь, столичная индустрия IT и видеоигр включает более 33 тысяч организаций, в общая выручка в прошлом году превысила 3,9 триллиона рублей, указал Собянин.

Он напомнил, что, несмотря на стремительное развитие отрасли, главной проблемой остается дефицит кадров. Однако городские колледжи предлагают новые специальности, в том числе разработчика компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности.

Параллельно столичные власти оказывают поддержку профессионалам. Агентство креативных индустрий (АКИ) в 2024 году реализовало 125 проектов, в том числе акселератор для инди-разработчиков "Фабрика видеоигр". Он проводит образовательные лекции и вебинары, Q&A сессии, а также работу с кураторами.

Уже создано 60 пилотных версий игр в разных жанрах. Среди них – детективная история, вдохновленная произведениями писателя Михаила Булгакова, и приключенческий квест по мотивам сказки поэта Александра Пушкина.

Более того, продолжил мэр, в 2025 году в инновационном центре "Сколково" откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Его резидентами станут ведущие российские компании-разработчики и анимационные студии. Кластер объединит все этапы производства и продвижения контента. Компаниям-резидентам также предоставят офисы, переговорные, серверные, студию захвата движения и другое.

Между тем издательской деятельностью в столице занимается порядка 12 тысяч организаций – 10,6% от всех компаний в сфере креативных индустрий. Общая выручка в прошлом году составила около 349,1 миллиарда рублей.

В качестве поддержки отрасли АКИ реализует проект "Издательские сезоны": на крупнейшей Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction московские издательства и иллюстраторы могут представлять свою продукцию на безвозмездной основе.

В 2024 году впервые прошла Московская международная издательская неделя. За четыре дня ее посетили 45 издателей из 13 стран. Прошло свыше 200 встреч представителей книжного рынка, было заключено 34 экспортных контракта на издание книг общим тиражом 55 тысяч экземпляров.

С 2023 года под эгидой АКИ ежегодно проходит бизнес-миссия столичных издательств в Китай на Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку, добавил Собянин.

Ранее АКИ открыла четвертый сезон приема заявок от компаний-разработчиков видеоигр в рамках "Фабрики видеоигр". Их ждут до 18 июля. Принять участие могут как опытные студии, так и начинающие команды со всей России. Всего будут отобраны не менее 20 проектов.