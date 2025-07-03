Фото: Агентство "Москва"

Прием заявок на грантовую поддержку Университета правительства Москвы продлится до 25 июля.

"Особенность нашего вуза в том, что мы даем не только качественное образование, но и возможность стать частью команды Москвы с первого дня учебы. Наши студенты участвуют в городских проектах, учатся у опытных управленцев, проходят практику в организациях столицы и собирают резюме к выпускному курсу", – рассказал ректор Василий Фивейский.

Система грантов действует с 2022 года. Она позволяет абитуриентам компенсировать затраты на обучение и сразу начать проходить стажировки в столичных органах власти, работать в проектных и исследовательских командах. В этом году Университет правительства Москвы представит 100 грантов.

Их можно получить по шести направлениям бакалавриата, включая "Государственное и муниципальное управление", "Экономику", "Юриспруденцию", "Управление персоналом", "Менеджмент" и "Международные отношения".

Чтобы претендовать на грант, необходимо получить не менее 210 баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) суммарно по трем предметам, которые будут соответствовать выбранному профилю.

Также абитуриенту необходимо предоставить портфолио со своими достижениями и пройти видеоинтервью и очную деловую игру. При оценке кандидатов имеют значение академическая успеваемость, мотивация, готовность и желание работать на благо Москвы.

Одна из обладательниц гранта 2024 года, студентка Софья Подрезова поделилась, что желание принять участие в конкурсе стало важным шагом к ее профессиональному развитию. Она объяснила, что набрала 242 балла ЕГЭ, но необходимо было также пройти собеседование и форсайт-сессию.

"Этапы оказались очень познавательными, особенно для тех, кому действительно интересна городская тематика. Теперь благодаря этому я учусь бесплатно – и не просто получаю образование, а участвую в проектах, обсуждениях, встречах", – отметила студентка и сказала, что она уже завершила свою первую учебную практику в Агентстве креативных индустрий.

Все вопросы о поступлении в вуз и получении грантов можно узнать в приемной комиссии университета по телефону 8 (495) 957-91-32 или электронной почте priem@mguu.ru.

В прошедшем учебном году в центре "Профессии будущего" программу комплексной профориентации прошли свыше 70 тысяч девятиклассников. Там ученики получают возможность для качественного старта и узнают о реальном положении рынка труда. При этом с момента создания программы профориентации ее посетили 130 тысяч человек.

