Прием заявлений на общеразвивающие программы ДШИ завершился в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве завершился прием заявлений на общеразвивающие программы детских школ искусств (ДШИ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

В общей сложности на участие в программах было подано свыше 30 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем было принято годом ранее. Программы направлены на создание творческой среды, способствующей развитию не только профессиональных умений, но и личностных качеств детей, включая креативность, способность к самовыражению и уверенность в себе.

В столице для юных москвичей работают 153 творческие образовательные организации, которые находятся в ведении департамента. В этих учреждениях дети могут получить образование в области музыкального, театрального, хореографического и художественного искусства.

"Второй этап приема заявлений в школы искусств по общеразвивающим программам проходил с 16 мая по 1 июля. В этом году мы видим рост заинтересованности в общеразвивающих программах: фактически было получено более восьми тысяч заявлений. Это на 47% больше по сравнению с 2024-м", – обратил внимание Фурсин.

По его словам, лидирующую позицию среди всех направлений занимает фортепиано, на которое поступило более 1,7 тысячи заявок. Еще свыше тысячи заявлений было направлено на обучение вокальному искусству. Также более 500 заявок приняло направление живописи и архитектуры.

Общеразвивающие программы созданы для детей, которые хотели бы получить качественные знания и умения, однако в дальнейшем не планируют переходить на профессиональное обучение. Система обучения по таким программам гибкая и модульная, что позволяет выбирать продолжительность и направления обучения.

Ребята отправляли заявки как через портал mos.ru, так и непосредственно в самих учебных заведениях. Им предстоит пройти вступительные испытания, по итогам которых приемная комиссия будет оценивать их знания и умения. К примеру, абитуриентов музыкальных школ проверяют на чувство ритма, память, четкость произношения и музыкальный слух. Для этого они исполняют одну из детских песен и прохлопывают ее ритм.

Как отметил Сергей Собянин, в 153 учреждениях творческого образования преподают более 40 различных направлений. Каждое из заведений имеет свои многолетние традиции. При этом все они соответствуют единому стандарту комфорта и оснащения, отметил мэр. На сегодняшний день в таких школах учатся около 100 тысяч детей.