Глава Депкульта Москвы рассказал о развитии творческого образования для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В колледжах и школах искусств в Москве появятся новые направления для обучения, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

"Новые направления появятся как в колледжах, так и в детских школах искусств. Среди них – 3D-анимация, моушн-дизайн, сценарное мастерство, саунд-дизайн и другие современные профессии. Педагогам детских школ искусств проиндексируем зарплаты", – добавил руководитель ведомства.

В столице уже отремонтировали 170 зданий школ и колледжей, что составляет 80% от общего числа, а также закупили 13 тысяч новых музыкальных инструментов и еще примерно 9 тысяч другого оборудования – звукового и светового, а также муфельных печей, мольбертов и так далее.

В Москве не только продолжается программа обновления школ дополнительного образования, но и расширяется программа по поддержке одаренных детей. Призовой фонд грантов мэра Москвы в 2024 году вырос в 3 раза – это ежегодная премия для детей от 7 до 20 лет в 34 номинациях.

"Ранее на нее могли претендовать ученики образовательных организаций в творческой сфере, с этого года – еще и федеральных и частных учреждений Москвы при условии, что у них есть лицензия на творческое образование", – отметил Фурсин.

Ранее в конкурсе могли принять участие 153 организации, но теперь – свыше 500 заведений. Более того, за последние 5–6 лет в Москве на 20% увеличили поддержку программ допобразования в сфере искусства. В результате совокупно по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в Москве уже обучается около 66 тысяч человек.

"Плановый набор в этом году составит более 10 тысяч человек. Это где-то на четверть больше, чем у нас будет совокупно выпускников в конце учебного года, а это около 8 тысяч", – рассказал Фурсин.

Предпрофессиональные программы позволяют ученикам глубже погрузиться в профессию, отметил глава Депкульта. В частности, ребенку стоит попробовать пройти конкурсный отбор, если он хочет стать музыкантом, а не просто освоить обычную программу музыкальной школы.

"Срок обучения по предпрофессиональным программам – 8–9 лет в зависимости от специальности", – добавил Фурсин.

Записаться в школы можно на портале mos.ru. Вступительные этапы для предпрофессиональных программ ожидаются с 15 апреля по 15 мая, а с 16 мая по 1 июля – общеразвивающие.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичная система специализированного творческого образования является крупнейшей в мире. По его словам, в московских учреждениях учатся около 100 тысяч детей, которые на регулярной основе выигрывают престижные российские и международные конкурсы, а после школ они поступают в профильные вузы и колледжи. Одаренных детей столица поддерживает грантами.

