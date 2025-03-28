Собянин: город расширяет список специальностей, изучаемых в творческих колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Творческие колледжи Москвы планируют в скором времени утвердить расширенную программу подготовки специалистов среднего звена, в том числе 3D-аниматоров, моушен-дизайнеров, сценаристов, саунд-дизайнеров и многих других. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на данный момент столичная система специализированного творческого образования является крупнейшей в мире. По его словам, в московских учреждениях учатся около 100 тысяч детей, которые на регулярной основе выигрывают престижные российские и международные конкурсы, а после школ они поступают в профильные вузы и колледжи.

Одаренных детей столица поддерживает грантами. Как заявил Собянин, за последние 10 лет гранты были присвоены 892 лауреатам. Кроме того, в 2024 году их общий фонд был увеличен в 3 раза – до 12,37 миллиона рублей, а в марте Москва расширила круг соискателей.

Всего за время реализации проекта "Искусство – детям" город модернизировал 80% школ искусств, а именно – 170 зданий. Также были приобретены свыше 13 тысяч музыкальных инструментов, звуковые и световые приборы, мольберты, муфельные печи и многое другое. При этом работа в рамках проекта не приостанавливается, уточнил мэр.

Собянин ранее отмечал рост интереса у московских школьников к поступлению в колледжи. В связи с этим власти Москвы постоянно улучшают систему профессионального образования, уточнял мэр. Например, по его словам, количество бюджетных мест в колледжах было решено увеличить, чтобы возможность поступить была у каждого желающего.

Кроме того, правительство Москвы проводит масштабное переоснащение колледжей. В ближайшие годы планируется переоборудовать и создать заново более 2 тысяч лабораторий и мастерских, отметил градоначальник. В то же время в городе появляются флагманские центры практической подготовки, один из которых был открыт в прошлом году в индустриальном парке "Руднево".

