Студенты профильных вузов в РФ смогут получать педагогическое допобразование

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Студенты профильных вузов в России смогут дополнительно получать педагогическое образование, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Президент поручил создать еще один канал подготовки педагогических кадров. Речь идет о получении студентами непедагогических специальностей дополнительной педагогической квалификации. И в самое ближайшее время мы такую возможность дадим", – передает Агентство "Москва" его слова.

Ведомство намерено поддержать педагогическую магистратуру и для непедагогических направлений, подчеркнул Фальков.

Министерство также старается повысить качество приема на программы педобразования. Будущие физики, химики и другие специалисты должны будут в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по профильному предмету.

Ранее депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила разрешить старшекурсникам высших учебных заведений преподавать в колледжах и техникумах. При этом, согласно законопроекту, возможность преподавать появится только у студентов, которые успешно сдали промежуточную аттестацию в течение не менее трех лет обучения и получили дополнительное профессиональное образование по специальности "образование и педагогические науки".

