Матвиенко призвала учитывать среднюю оценку в аттестате при поступлении в вуз

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Средний балл аттестата школьника необходимо учитывать при поступлении в вуз. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"ЕГЭ, любой экзамен – это же лотерея. Вот разволновался ребенок. Или все вопросы наизусть знает, а одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления", – цитирует ее ТАСС.

Также Матвиенко призвала усовершенствовать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по качеству, чтобы он не стал "угадайкой".

"Давайте над этим поработаем", – добавила председатель Совфеда.

6 февраля Владимир Путин поручил установить новые правила приема на платное обучение в вузах. Он рассчитывает, что прием в 2026 году уже будет проходить по обновленной схеме. Президент также призвал повысить требования для поступления в педагогические вузы.

При этом во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Также в учреждениях пересмотрели состав вступительных экзаменов, писали СМИ. Для некоторых вузовских программ исключили иностранный язык. С 2026 года для всех инженерных направлений станет обязательным экзамен по физике, утверждали журналисты.

