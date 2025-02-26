26 февраля, 13:00Общество
Матвиенко призвала учитывать среднюю оценку в аттестате при поступлении в вуз
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Средний балл аттестата школьника необходимо учитывать при поступлении в вуз. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"ЕГЭ, любой экзамен – это же лотерея. Вот разволновался ребенок. Или все вопросы наизусть знает, а одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления", – цитирует ее ТАСС.
Также Матвиенко призвала усовершенствовать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по качеству, чтобы он не стал "угадайкой".
"Давайте над этим поработаем", – добавила председатель Совфеда.
6 февраля Владимир Путин поручил установить новые правила приема на платное обучение в вузах. Он рассчитывает, что прием в 2026 году уже будет проходить по обновленной схеме. Президент также призвал повысить требования для поступления в педагогические вузы.
При этом во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Также в учреждениях пересмотрели состав вступительных экзаменов, писали СМИ. Для некоторых вузовских программ исключили иностранный язык. С 2026 года для всех инженерных направлений станет обязательным экзамен по физике, утверждали журналисты.
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