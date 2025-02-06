06 февраля, 19:24Общество
Путин поручил установить новые правила приема на платное обучение в вузах
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил установить новые правила приема на платное обучение в вузах. Глава государства рассчитывает, что прием в 2026 году уже будет проходить по обновленной схеме.
"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. <...> Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", – добавил он.
Кроме того, по мнению Путина, нельзя, чтобы обучение таким профессиям проходило в непрофильных учреждениях. Качество подготовки таких специалистов, как правило, является низким, и они становятся невостребованными на рынке, объяснил он.
Президент также призвал повысить требования для поступления в педагогические вузы.
"Основа для технологического лидерства страны формируется, конечно, прежде всего, учителем. А это значит, что нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы по таким направлениям, как математика, физика, биология, химия", – уточнил он.
Необходимо предусмотреть возможность получать профессию педагога на факультетах классических университетов, подчеркнул Путин.
Между тем во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Также в учреждениях пересмотрели состав вступительных экзаменов, писали СМИ. Для некоторых вузовских программ исключили иностранный язык. С 2026 года для всех инженерных направлений станет обязательным экзамен по физике, утверждали журналисты.
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