ТАСС: вузы РФ увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов

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Во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Также в учреждениях пересмотрели состав вступительных экзаменов, сообщает ТАСС.

Об изменениях в приемной кампании 2025/2026 учебного года рассказали в восьми вузах, в число которых вошли МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РГСУ и РЭУ имени Г. В. Плеханова. По приказу Минобрнауки, приемная кампания в бакалавриат начнется 20 июня.

По данным агентства, число бюджетных и платных мест в вузах превысит 619,1 тысячи. В РАНХиГС предложили на 11% больше бюджетных мест, а в РЭУ имени Плеханова общее число мест выросло на 18%.

Кроме того, для некоторых вузовских программ исключили иностранный язык. С 2026 года для всех инженерных направлений станет обязательным экзамен по физике.

В октябре прошлого года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о существенных изменениях приемных испытаний в вузы. Он отметил, что документ скорректируют с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний.

Минобрнауки РФ также разработало меры, направленные на исключение случаев, когда основное число бюджетных мест в вузах получают победители и призеры олимпиад среди школьников. Ведомство предложило определить квоту в размере не более 70% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

