Глава Минобрнауки РФ Фальков анонсировал существенные изменения приемных испытаний в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Существенные изменения в перечне приемных испытаний в вузы произойдут в 2026 году, а незначительные можно ожидать уже в следующем. Об этом рассказал министр образования и науки РФ Валерий Фальков на заседании общественного совета при ведомстве, призвав вводить все корректировки поэтапно.

"Валерий Фальков отметил, что документ скорректируют с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний", – сказано на сайте министерства.

Минобрнауки РФ также разработало меры, направленные на исключение случаев, когда основное число бюджетных мест в вузах получают победители и призеры олимпиад среди школьников. Так, ведомство предложило определить квоту в размере не более 70% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

Такое предложение было сделано после того, как в ряде ведущих вузов страны в 2024 году абитуриентов, которые могли претендовать на зачисление без вступительных испытаний, было больше, чем число выделенных бюджетных мест. Причиной стал тот факт, что приемные комиссии университетов предоставили право на поступление без сдачи экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.

