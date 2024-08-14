Минобрнауки предложило определить квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

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Минобрнауки РФ разработало меры, направленные на исключение случаев, когда основное число бюджетных мест в вузах получают победители и призеры олимпиад среди школьников.

Так, ведомство предложило определить квоту в размере не более 70% от общего количетсва бюджетных мест по каждому направлению подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Планируется предусмотреть предоставление особого права – зачисление без вступительных испытаний – только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня", – рассказали представители ведомства.

При этом, по данным Рособрнадзора, число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ, которые были зачислены в университеты без вступительных испытаний, не превышает 2% от общего числа бюджетных мест.

В ряде ведущих вузов страны в 2024 году была зафиксирована ситуация, при которой количество абитуриентов, которые могли претендовать на зачисление без вступительных испытаний, превысило число выделенных бюджетных мест. Причиной для такого развития событий стал тот факт, что приемные комиссии университетов предоставили право на поступление без сдачи экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.

Например, в Сеченовском университете на специальности "лечебное дело" такое право получили победители и призеры олимпиад старшеклассников по биологии и химии 1–3 уровня. При этом число олимпиадников превысило количество выделенных бюджетных мест. В связи с этим руководство вуза решило зачислить победителей и призеров олимпиад, которым не хватило бюджетного места, за счет средств университета.

При этом в общей сложности в 2024 году для поступающих было подготовлено 621 321 бюджетное место.

Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало подведомственным вузам помочь студентам из пострадавших приграничных районов России после атак Вооруженных сил Украины. По информации министерства, высшие учебные заведения Курской и Белгородской областей уже начали заселять студентов в общежития в приоритетном порядке.