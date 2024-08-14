Минобрнауки призвало вузы помочь студентам пострадавших приграничных районов

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Минобрнауки РФ рекомендовало подведомственным вузам помочь студентам из пострадавших приграничных районов России после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По информации министерства, высшие учебные заведения Курской и Белгородской областей уже начали заселять студентов в общежития в приоритетном порядке. В целом университеты по всей РФ собирают и направляют гуманитарные грузы для пострадавших, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее российский ЦИК разрешил восьми приграничным регионам РФ провести досрочное голосование с 28 августа. Речь шла про Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области, Крым, Севастополь и Краснодарский край. Голосование можно будет провести на избирательном участке, дома или придомовых территориях.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Общее количество атаковавших регион оценивается в 11 тысяч солдат. В области введен режим ЧС федерального характера, а с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

На вечер 12 августа под контролем украинцев оставались 28 населенных пунктов области. В регионе из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

