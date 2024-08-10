Режим КТО введен в Брянской, Курской и Белгородской областях

Фото: министерство обороны РФ

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Брянской области из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона Национального антитеррористического комитета.

Соответствующий правовой режим действует с 23:00 (по московскому времени) 9 августа.

Уточняется, что во время действия КТО в регионе будет реализовываться ряд спецмер и временных ограничений. Среди них – проверка документов, удостоверяющих личность граждан, удаление их с отдельных участков местности и объектов, отбуксировка транспорта, усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих госохране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также другие.

В оперштабе призвали жителей региона быть внимательными и сообщать о подозрительных лицах и предметах по телефонам полиции 112, (4832) 66-70-90, телефону доверия УМВД (4832) 72-22-33 или телефону дежурной части УФСБ (4832) 64-91-21.

Режим КТО также был введен в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Аналогичное решение было принято в Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подчеркнули, что Украина предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде российских регионов.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а потом и заставить украинцев начать отступление.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

