Электричество восстановлено в Курской области после падения БПЛА на подстанцию

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Электричество восстановили в Курской области после падения украинского БПЛА на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Так, аварийные бригады восстановили энергоснабжение Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов, а также города Курчатова.

Инцидент на подстанции произошел из-за пожара, вызванного упавшими осколками украинского дрона самолетного типа. Подключение потребителей выполнили по резервным схемам питания.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а потом и заставить украинцев начать отступление.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

