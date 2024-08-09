Мэр Суджи сообщил, что город не находится под контролем ВСУ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Суджа, расположенная в Курской области, не находится под контролем украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил ТАСС мэр города Виталий Слащев.

"Идет эвакуация, Суджа наша", – заявил он.

Таким образом, глава города прокомментировал появившиеся в некоторых телеграм-канах фотографии солдат Вооруженных сил Украины якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал жителей Курской области не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО и передвижение российских войск. Кроме того, он попросил не вступать в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в регионе. Смирнов указал на то, что ценой этому станут жизни бойцов, которые сейчас бьются с противником.

Столкновения между российскими войсками и украинскими вооруженными формированиями начались 6 августа после того, как ВСУ в составе до тысячи человек пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области. Однако ВС РФ удалось остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Смирнов назвал обстановку в регионе сложной. Такой же остается и обстановка в Суджанском районе, уточнил его глава Александр Богачев, поэтому оттуда постепенно вывозят людей. Утром 9 августа в Курской области ввели режим ЧС федерального характера и федеральный уровень реагирования.

По последним данным, в связи с непрекращающимися с 6 августа обстрелами региона погибли четыре мирных жителя, а пострадали 66 человек, в числе которых оказались девять детей.

Потери украинцев на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков.

