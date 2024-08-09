Глава Курской области призвал граждан не снимать передвижение российских войск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Жителей Курской области призвали не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО и передвижение российских войск. Об этом в своем телеграм-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", – предупредил он.

Он напомнил, что ценой беспечности жителей станут жизни бойцов, которые сейчас бьются с врагом в пределах региона. Так, враг использует все технические средства, поэтому ему точно не стоит помогать сведениями, опубликованными в открытых источниках, подчеркнул Смирнов.

Ранее для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области сделали бесплатными связь и мобильный интернет.

До тысячи украинских военных попытались проникнуть на территорию области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже пообещал достичь хороших результатов в Курской области в течение двух-трех дней.

Потери украинцев на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

