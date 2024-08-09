Мурашко: на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Среди них восемь детей.

12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь оказали 20 пострадавшим, в том числе двум детям. Министр рассказал, что двоих детей доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Дорогу они перенесли хорошо.

"В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", – цитирует Мурашко РИА Новости.

До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Утром 9 августа в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов назвал оперативную обстановку в области сложной. Такой же остается и обстановка в Суджанском районе, уточнил его глава Александр Богачев. Людей оттуда эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей, однако там остались пожилые люди.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

В свою очередь, украинские формирования потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

