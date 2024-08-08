Главком ВСУ позвонил в НАТО после атаки на Курскую область

Фото: ТАСС/Zuma

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонный разговор с главкомом сил НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Сырского в одной из социальных сетей.

В ходе телефонного звонка он поблагодарил Каволи за военную помощь и рассказал об основных потребностях ВСУ, особенно в части средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Также стороны обсудили поставки Киеву системы ПВО.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 31 человек пострадал.

