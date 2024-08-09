Алаудинов: у ВС РФ достаточно средств для остановки ВСУ на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

У российской армии достаточно сил и средств, чтобы остановить продвижение ВСУ на курском направлении, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас достаточно сил и средств, для того чтобы работу доделать и остановить противника", – передает ТАСС его слова.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии РФ удалось остановить продвижение противника.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя, пострадали 66 человек, среди которых 9 детей.

Украинские формирования, в свою очередь, потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

В Пентагоне при этом заявили, что не рассматривают вылазку Вооруженных сил Украины на территорию Курской области как шаг к эскалации конфликта.

