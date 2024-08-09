Пентагон: вылазка ВСУ в Курскую область не является эскалацией

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Министерство обороны США заявило, что не рассматривает вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области как шаг к эскалации конфликта, передает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрину Сингх.

По ее словам, власти Штатов не ожидают дальнейшего роста напряженности в отношениях с российской стороной после этих шагов Киева.

"Нет. В конечном счете Украина борется за свою суверенную территорию <...> Украина будет делать все возможное для возвращения своих территорий, и именно это мы наблюдаем <...> в Курской области", – отметила Сингх.

Кроме того, США намерены продолжать поставлять украинской стороне оружие и военную технику. По словам представителя Пентагона, Штаты не расценивают это как "эскалационные действия".

Она также обратила внимание, что Украина делает все необходимое для достижения успеха на поле боя.

До тысячи украинских боевиков попытались захватить территорию Курской области 6 августа. В результате боев российские военнослужащие сумели остановить продвижение ВСУ вглубь российской территории, а позднее силы Украины перешли в отступление.

При этом, по данным на 8 августа, потери украинских формирований на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Кроме того, погибли 4 мирных жителя. В соответствии с последней информацией, пострадали 66 человек, среди которых 9 детей.

