Су-25 ударами авиаракет уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи истребителей Су-25 с помощью неуправляемых авиаракет уничтожили личный состав и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", – указано в сообщении.

В Минобороны отметили, что согласно докладам передового авиационного наводчика, все назначенные цели были уничтожены.

До тысячи украинских боевиков пытались захватить территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступать.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. В результате погибли 4 мирных жителя. Согласно последним данным, пострадали 66 человек, среди которых 9 детей.