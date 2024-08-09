"Росатом" уменьшит количество сотрудников на Курской АЭС-2 из-за ввода режима ЧС

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

"Росатом" временно сократит количество сотрудников, задействованных в рамках строительства энергоблоков Курской АЭС-2, в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня. Об этом заявил в своем телеграм-канале генподрядчик проекта, организация "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации).

При этом оставшийся персонал продолжит работы на площадке, которые будут осуществляться в соответствии с графиком.

"Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно", – уточнил "Росатом".

Ранее подразделения Росгвардии усилили меры безопасности на Курской АЭС и выделили дополнительные силы в распоряжение оперштаба под руководством губернатора области на фоне попытки проникновения до тысячи солдат ВСУ на территорию Суджанского района Курской области 6 августа.

Однако ВС РФ смогли остановить их продвижение вглубь территории РФ. С этого времени украинские формирования потеряли около 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов назвал обстановку в регионе сложной. Так же охарактеризовал ситуацию в Суджанском районе глава района Александр Богачев. Утром 9 августа власти приняли решение ввести в Курской области режим ЧС федерального характера и федеральный уровень реагирования.

Людей оперативно эвакуируют из региона. При этом, по последним данным, в Курской области погибли четыре мирных жителя, а пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

