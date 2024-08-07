Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Подразделения Росгвардии усилили меры безопасности на Курской АЭС на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

Также Росгвардией были выделены дополнительные силы в распоряжение оперштаба под руководством губернатора области. Вместе с этим войска гвардии вместе с Минобороны и пограничниками ФСБ нарастили силы и средства для противодействия диверсионно-разведывательным группам ВСУ в Курской и Белгородской областях.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района области 6 августа. Потери ВСУ за последние сутки составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков.

Российским войскам удалось остановить продвижение украинских военных на территорию РФ. Число пострадавших в результате атак достигло 28 человек.

