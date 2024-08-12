Вузы завершили прием на бюджет в рамках новой системы высшего образования в РФ

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Шесть вузов-участников пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в РФ завершили прием на бюджетные места. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

"С 4 по 9 августа прошел основной этап зачисления абитуриентов в российские университеты. Все шесть вузов – участников пилота закрыли прием на бюджет, пять из них – досрочно", – подчеркнуло ведомство.

Как отметил глава министерства Валерий Фальков, к новому учебному году вузам-участникам программы выделили 7 331 бюджетное место, на которые подали более 150 тысяч заявлений.

"Высокая конкуренция, досрочное закрытие приема и рост среднего балла ЕГЭ абитуриентов – яркие свидетельства востребованности и актуальности новых программ, спроектированных университетами с учетом потребностей рынка труда", – сказал он.

Пилотный проект по обновлению системы высшего образования стартовал в прошлом году. В число участников вошли Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС", Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет и Московский педагогический государственный университет.

Ранее Фальков сообщил о планах дополнить приложение к диплому о высшем образовании, чтобы внутри него было много информации, позволяющей работодателю узнать больше сведений о соискателе. Сейчас в приложение входит список предметов, количество часов обучения, а также оценки зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ.

