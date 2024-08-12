12 августа, 16:49Общество
Вузы завершили прием на бюджет в рамках новой системы высшего образования в РФ
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Шесть вузов-участников пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в РФ завершили прием на бюджетные места. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
"С 4 по 9 августа прошел основной этап зачисления абитуриентов в российские университеты. Все шесть вузов – участников пилота закрыли прием на бюджет, пять из них – досрочно", – подчеркнуло ведомство.
Как отметил глава министерства Валерий Фальков, к новому учебному году вузам-участникам программы выделили 7 331 бюджетное место, на которые подали более 150 тысяч заявлений.
"Высокая конкуренция, досрочное закрытие приема и рост среднего балла ЕГЭ абитуриентов – яркие свидетельства востребованности и актуальности новых программ, спроектированных университетами с учетом потребностей рынка труда", – сказал он.
Пилотный проект по обновлению системы высшего образования стартовал в прошлом году. В число участников вошли Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС", Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет и Московский педагогический государственный университет.
Ранее Фальков сообщил о планах дополнить приложение к диплому о высшем образовании, чтобы внутри него было много информации, позволяющей работодателю узнать больше сведений о соискателе. Сейчас в приложение входит список предметов, количество часов обучения, а также оценки зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ.
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