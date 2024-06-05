Минобрнауки: необходимо закрепить сдачу ЕГЭ по профильным предметам для педвузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минобрнауки РФ планируют закрепить сдачу единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по профильным предметам для поступающих в педагогические образовательные учреждения со следующего года. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, в настоящее время появились вопросы по изменению в системе ЕГЭ при приеме в вузы.

"Например, на программы высшего педагогического образования. Сегодня, к сожалению, педагогические вузы и факультеты, принимая абитуриентов на программы подготовки (например, учителей физики, химии, географии и других), могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам", – цитирует министра Агентство "Москва".

До этого Фальков заявил, что приложение к диплому о высшем образовании хотят дополнить, чтобы внутри него было много информации, позволяющей работодателю узнать больше сведений о соискателе. Сейчас в приложение входит список предметов, количество часов обучения, а также оценки зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ.

Также глава Минобрнауки уточнил, что нормативная база по новой системе высшего образования будет сформирована до конца года.

Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что реформа высшего образования в России будет плавной и мягкой, при переводе студентов в российские университеты из-за рубежа также не придется спускаться на ступень ниже.

