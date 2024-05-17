Путин заявил, что реформа высшего образования будет плавной и мягкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реформа высшего образования в России будет плавной и мягкой, при переводе студентов в российские университеты из-за рубежа также не придется спускаться на ступень ниже. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи со студентами и преподавателями в Харбинском политехническом университете.

Он заверил молодых людей, что им не нужно будет переучиваться или опускаться на какой-то более низкий уровень, чтобы подтвердить свой уровень образования. Российский президент рассчитывает, что не будет никаких сбоев и проблем.

Более того, начало этой реформы связано с запросами работодателей. Специалисты выяснили, что России в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки кадров, которая была в СССР, передает слова Путина "Газета.ру".

По словам главы государства, главная цель реформы – определение приоритетов по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании, что также важно российским работодателям. В то же время лидер РФ заверил, что система подготовки после реформ не будет как в Советском Союзе, в ней сделают "поправки на требования сегодняшнего дня".

Ранее сообщалось, что нормативную базу по новой системе высшего образования сформируют до конца года, а с 2026-го ее начнут внедрять. Министр образования и науки Валерий Фальков прокомментировал, что в нормальной базе не будет понятия "бакалавр", а будет лишь высшее и высшее специализированное образование.

