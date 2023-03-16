Фальков заявил о недопустимости сокращения магистратуры в исследовательских направлениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что нельзя сокращать сроки обучения в магистратуре на направлениях, которые занимаются исследовательской деятельностью. Его слова приводит ТАСС.

"Есть такие сложные направления, в основном связанные с исследовательской деятельностью, например то, что связано с генетикой, ядерной физикой, с какими-то такими сложными исследовательскими видами деятельности, где, конечно, максимальные сроки требуются", – подчеркнул министр.

Ранее замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев сообщил, что в новой российской системе образования государство продолжит регулировать магистратуру. По его словам, данная программа будет реализовываться на основе федеральных стандартов высшего образования.

До этого Фальков говорил, что срок обучения по направлениям магистратуры после перехода России к базовой системе высшего образования может составить год. Он также рассказал, что возможность бесплатного обучения в магистратуре получат выпускники специалитета.



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