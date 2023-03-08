Глава Минобрнауки заявил, что для обучения в магистратуре достаточно одного года

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Срок обучения по направлениям магистратуры после перехода России к базовой системе высшего образования может составить год. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год", – сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем глава министерства уточнил, что возможность бесплатного обучения в магистратуре получат выпускники специалитета. Всего окончивших обучение по направлениям специалитета в стране более 600 тысяч человек.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что на фоне перехода РФ к базовой системе высшего образования по поручению Владимира Путина, в стране не обсуждали отказ от ЕГЭ.

По словам Музаева, в РФ часто путают Болонскую систему образования и ЕГЭ. Однако понятия не связаны между собой.



Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

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