В России сохранят аспирантуру как отдельный вид подготовки

Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Аспирантура у нас сохраняется и выделяется в отдельный вид подготовки кадров для сферы исследований, разработок и для наших университетов", – сообщил он.

Программы бакалавриата продолжат котироваться в России и за рубежом. Однако область магистратуры планируют сбалансировать таким образом, чтобы обучаться по ее программам шли за знаниями, а не за дипломами, сообщил Фальков.

Помимо этого, России не придется покидать Болонскую систему образования, поскольку она в нее не входила, сообщил глава Минобрнауки. После перехода РФ на базовую систему образование в стране станет еще более доступным.

"Это новый этап развития системы высшего образования. Это ни в коем случае не возврат к прошлому", – заключил Фальков.

В ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе образования в РФ со сроком обучения от 4 до 6 лет.

Президент подчеркнул, что современная базовая система образования должна объединить в себе лучшие советские практики и опыт, наработанный в сфере за последние десятилетия, и поручил взять контроль за изменениями в сфере Общероссийскому народному фронту.



Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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