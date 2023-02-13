В России могут ввести налоговый вычет для работающих студентов

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В России хотят ввести налоговый вычет для работающих студентов. С такой инициативой выступил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об этом сообщает RT.

Парламентарий уже направил соответствующее письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Депутат обратил внимание на то, что многие студенты стараются и работать, и учиться. Если это очное обучение, то работа является дополнительной нагрузкой для молодых граждан.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета – уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с заработной платы в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с очным обучением", – отметил он в письме.

Федоров уточнил, что речь идет о тех, кто получает высшее и средне-специальное образование.

Ранее в Минобрнауки предложили определить приоритетные направления подготовки и специальностей с целью увеличения по ним бюджетных мест в 2023–2024 учебном году. Приоритетные направления подготовки будут определены до конца февраля Комиссией по научно-техническому развитию РФ.

Необходимость определения приоритетных направлений в ведомстве объяснили быстрым технологическим развитием страны.



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