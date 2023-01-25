В России увеличат количество бюджетных мест для учащихся по приоритетным направлениям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобрнауки РФ подготовило проект постановления правительства, предполагающий определение приоритетных направлений подготовки и специальностей, чтобы увеличить количество бюджетных мест по ним в 2023–2024 учебном году. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

"С учетом быстрого технологического развития страны и необходимости оперативной концентрации на отдельных точках роста экономики и ее сегментов, в целях создания гибкого механизма удовлетворения потребности в кадрах проект постановления определяет порядок перераспределения контрольных цифр приема, установленных образовательным организациям и их филиалам на 2023–2024 учебный год по приоритетным направлениям подготовки и специальностям", – указано в документе.

Приоритетные направления подготовки будут определены до конца февраля Комиссией по научно-техническому развитию РФ. Учебные заведения до 1 апреля 2023 года представят в Минобрнауки предложения по перераспределению бюджетных мест, а распределены они будут до 1 мая 2023 года.

Данную инициативу предлагают для увеличения контрольных цифр приема по специальностям, находящимся в приоритете.

Ранее в Минобрнауки РФ предложили выделять стипендии за достижения в области электроники. Ее размер составит от 55 000 до 75 000 рублей.

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