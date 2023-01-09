Правительство учредило стипендию для студентов за успехи в инженерном деле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российские студенты, которые добились значительных успехов в инженерном деле, будут получать стипендию. Соответствующие выплаты учредил кабмин. Об этом пишет RT.

"Предусмотрены ежемесячные выплаты: десять стипендий студентам вузов по 15 тысяч рублей, десять стипендий аспирантам по 20 тысяч рублей", – отмечается в материале.

Ученые советы образовательных учреждений будут предлагать своих кандидатов, а решение о назначении выплаты будет принимать министерство науки и высшего образования РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в нижнюю палату парламента в этом году.

Депутат отметил, что в первую очередь стипендии должны стимулировать обучающихся размером выплат. По его мнению, нынешние стипендии "они что есть, что их нет". Парламентарий пояснил, что стипендии следует повышать тем, кто имеет хорошую успеваемость. Он также добавил, что для тех, кто учится и работает, выплаты в 2–3 тысячи рублей ничего не решают.

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