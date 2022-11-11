Российские студенты рассказали, сколько тратят в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большая часть российских студентов тратят за месяц до 30 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса образовательной платформы Skillbox и команды исследований VK. Они опросили 1 200 студентов по всей стране, пишет "Газета.ру".

Самыми тяжелыми для студентов являются траты на питание, транспорт и жилье, так как треть из них переехали ради учебы в другие города, отмечается в исследовании.

Финансовые трудности испытывает каждый второй студент (48%). 29% респондентов редко сталкиваются с нехваткой денег, не нуждаются в деньгах 23% опрошенных. Для 46% студентов основным источником средств является помощь родителей и близких.

Стипендии хватает только 15% респондентов, следует из опроса. 12% учащихся получают дополнительный доход в виде грантов.

Большая часть студентов (72%) тратят в месяц до 30 тысяч рублей, 32% стараются тратить не более чем 10 тысяч рублей. До 40 тысяч рублей могут себе позволить потратить 17% респондентов. Более 40 тысяч рублей тратят 11% опрошенных.

Ранее стало известно, что со старта учебного года академическая стипендия студентов вузов может составить 1 967 рублей, а у учеников среднего профессионального образования – 713 рублей. Помимо этого, государственная социальная стипендия студентов СПО, возможно, составит 1 073 рубля. Те, кто обучается по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры, могут получить 2 953 рубля в месяц. А стипендия аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров может составить 3 873 рубля.

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